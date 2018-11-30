Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2018, 14:55

Володин считает, что за расколом церкви на Украине стоит Порошенко

Петр Порошенко. Фото: &copy;РИА Новости/

Петр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/

За расколом церкви на Украине стоит лидер Незалежной Пётр Порошенко, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента не исключает, что глава украинского государства использует церковь в политических интригах, чтобы сохранить власть на предстоящих выборах.

— Такие действия президента Украины однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу, — пояснил Володин.

Накануне Константинопольский патриархат сообщил, что в рамках предоставления автокефалии Украине подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви. Однако при этом Синод не смог объявить дату проведения объединительного собора в Незалежной.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Петр Порошенко
  • Украина
  • В мире
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar