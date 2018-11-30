Володин считает, что за расколом церкви на Украине стоит Порошенко

За расколом церкви на Украине стоит лидер Незалежной Пётр Порошенко, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента не исключает, что глава украинского государства использует церковь в политических интригах, чтобы сохранить власть на предстоящих выборах.

— Такие действия президента Украины однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу, — пояснил Володин.