Макаревич, Урин и Шахназаров войдут в совет при Комитете ГД по культуре

Музыкант Андрей Макаревич, директор Большого театра Владимир Урин и глава "Мосфильма" Карен Шахназаров приняли предложение войти в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобные приглашения на участие в совете уже приняли худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра наций Евгений Миронов, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов и другие.

При этом в комитете отмечают, что в составе совета ожидают увидеть не только деятелей культуры. Среди приглашённых также есть и журналисты, учёные, представители общественности. Среди прочих отмечаются писатель Захар Прилепин, продюсер Игорь Матвиенко, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, режиссёр Сергей Урсуляк и ещё десяток фамилий.

— Нас интересуют люди, у которых всегда есть собственная точка зрения, те, кого отличает широкий взгляд на явления и события, к кому прислушиваются сограждане, — рассказала председатель комитета Елена Ямпольская.