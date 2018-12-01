Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею

В ближайшее время будет проведено детальное расследование всех подробностей случившегося.

Ещё один военнослужащий КНДР сбежал в Республику Корея через восточную сухопутную границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.