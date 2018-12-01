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Опубликовано 1 декабря 2018, 01:58

Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею

Фото: &copy; flickr.com/John Pavelka

Фото: © flickr.com/John Pavelka

В ближайшее время будет проведено детальное расследование всех подробностей случившегося.

Ещё один военнослужащий КНДР сбежал в Республику Корея через восточную сухопутную границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.

Дезертира обнаружили с помощью камер наружного наблюдения. В районе 7:56 утра по местному времени он пересёк демаркационную линию и скрылся из вида. Никаких дополнительных подробностей не сообщается.

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Сергей Тюленин
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