Солдат армии КНДР сбежал в Южную Корею
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В ближайшее время будет проведено детальное расследование всех подробностей случившегося.
Ещё один военнослужащий КНДР сбежал в Республику Корея через восточную сухопутную границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.
Дезертира обнаружили с помощью камер наружного наблюдения. В районе 7:56 утра по местному времени он пересёк демаркационную линию и скрылся из вида. Никаких дополнительных подробностей не сообщается.