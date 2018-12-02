В Швеции задержали двух человек на территории военной базы

На территории базы ВМФ Швеции, расположенной около Стокгольма на острове Мускё, были задержаны два посторонних человека.

Отмечается, что инцидент случился в 03:00 мск в ночь на 2 декабря.

По информации издания Expressen, оба задержанных — иностранцы. Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции.