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Опубликовано 2 декабря 2018, 22:14

В Швеции задержали двух человек на территории военной базы

Фото: &copy; Flickr/Anthony Auston

Фото: © Flickr/Anthony Auston

На территории базы ВМФ Швеции, расположенной около Стокгольма на острове Мускё, были задержаны два посторонних человека.

Отмечается, что инцидент случился в 03:00 мск в ночь на 2 декабря.

По информации издания Expressen, оба задержанных — иностранцы. Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются сотрудники полиции.

Согласно законодательству Швеции, нахождение без разрешения на охраняемом объекте наказывается тюремным заключением либо крупным штрафом.

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Андрей Довлатов
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