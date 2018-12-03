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Регион
Опубликовано 3 декабря 2018, 02:38

Президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти

Фото: &copy; Twitter/C'NEDU HARDY NWADIKE

Фото: © Twitter/C'NEDU HARDY NWADIKE

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари был вынужден официально заявить, что слухи о его смерти и о том, что его заменил суданский самозванец, — ложь.

Ложная информация появилась на фоне продолжительного лечения лидера африканской страны в Великобритании в 2017 году, когда Мохаммаду покинул страну на пять месяцев. При этом название недуга главы государства не озвучили до сих пор.

Обращение Мохаммаду прозвучало во время его визита в Польшу, куда он приехал с целью посетить конференцию. Заявив, что он действительно тот, за кого себя выдаёт, Бухари добавил, что планирует в декабре благополучно отметить свой 76-й день рождения.

— Многие люди надеялись, что я умер, из-за проблем со здоровьем, — заявил он, назвав распространителей слухов невежами.

Отмечается, что в феврале Мохаммаду намерен переизбраться на пост президента Нигерии.

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София Алабина
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