Милонов предложил Деду Морозу поднять пошлины на срубленные ели

По мнению политика, такие меры научат жителей России ответственнее относиться к природе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину совместно с главным Дедом Морозом страны создать законопроект по установке высоких пошлин и сборов на вырубку и продажу елей и других хвойных деревьев.

— Предлагаю вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт), — приводит РИА "Новости" отрывок из письма депутата.

Милонов отметил, что в преддверии Нового года повышается спрос на живые хвойные растения. Массовая вырубка елей, пихт и других деревьев наносит огромный вред экологии.