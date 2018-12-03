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Опубликовано 3 декабря 2018, 04:59

Милонов предложил Деду Морозу поднять пошлины на срубленные ели

Виталий Милонов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Виталий Милонов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению политика, такие меры научат жителей России ответственнее относиться к природе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину совместно с главным Дедом Морозом страны создать законопроект по установке высоких пошлин и сборов на вырубку и продажу елей и других хвойных деревьев.

— Предлагаю вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт), — приводит РИА "Новости" отрывок из письма депутата.

Милонов отметил, что в преддверии Нового года повышается спрос на живые хвойные растения. Массовая вырубка елей, пихт и других деревьев наносит огромный вред экологии.

Политик также добавил, что подобные меры научат население ответственнее относиться к природе и помогут восстановить леса и зелёные насаждения внутри городов.

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Артём Зуев
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