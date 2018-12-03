Правительство поручит увеличить запасы зерна для сдерживания цен на хлеб

Вице-премьер отметил, что качество хлебобулочных изделий не должно уступать мучной продукции массового спроса.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручит руководителям профильных ведомств и правительствам регионов своевременно формировать запасы зерна для сохранения доступных цен на хлеб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе зампредседателя правительства страны.

— Алексей Гордеев даст соответствующие указания <...> о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов, — рассказал представитель Гордеева.

Вице-премьер подчеркнул важность стабилизации цен и тот факт, что качество таких изделий не должно уступать мучной продукции массового спроса. Он отметил, что мукомолы и хлебопёки прилагают максимальные усилия для сдерживания роста цен на свою продукцию.