Мультфильм "Ральф против Интернета" возглавил российский прокат

В России лента вышла 22 ноября, и суммарно за два уик-энда она собрала 682,6 миллиона рублей.

Мультипликационный фильм "Ральф против Интернета" стал лидером проката в России и странах СНГ. Лента, вышедшая 22 ноября, собрала за два уик-энда 682,6 миллиона рублей. Сам фильм — продолжение работы 2012 года "Ральф". Лента повествует о персонаже видеоигры Ральфе и его подруге Ванилопе фон Кекс, которые покидают мир игровых автоматов и отправляются покорять бескрайние просторы Интернета.

На втором месте оказался фильм "Робин Гуд: Начало" режиссёра Отто Батхёрста. Дебютные выходные принесли ленте 167,3 миллиона рублей. Сюжет фильма рассказывает о воине-крестоносце, который возвращается домой в Шервудский лес, где он становится свидетелем коррупции и зла.