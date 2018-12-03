Комфортные и со спортзалами. В России появятся дома престарелых нового типа

В зданиях, отвечающих современным требованиям, также будут зоны отдыха, помещения для реабилитации и столовые.

Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком начнёт проект малоэтажных домов престарелых и психоневрологических интернатов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

— С 2020 года мы будем направлять финансы на постройку совершенно иных учреждений, отвечающих современным требованиям, — сказал он.

По словам министра, проектироваться будут небольшие учреждения с зонами отдыха, помещениями для реабилитации, спортзалами и столовыми.

Топилин сообщил, что в настоящее время подаются заявки от регионов. Вместе с Минстроем, Сбербанком и ВЭБ решается вопрос разработки типовых проектов таких домов.