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Регион
Опубликовано 3 декабря 2018, 13:18

Комфортные и со спортзалами. В России появятся дома престарелых нового типа

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

В зданиях, отвечающих современным требованиям, также будут зоны отдыха, помещения для реабилитации и столовые.

Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком начнёт проект малоэтажных домов престарелых и психоневрологических интернатов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

— С 2020 года мы будем направлять финансы на постройку совершенно иных учреждений, отвечающих современным требованиям, — сказал он.

По словам министра, проектироваться будут небольшие учреждения с зонами отдыха, помещениями для реабилитации, спортзалами и столовыми.

Топилин сообщил, что в настоящее время подаются заявки от регионов. Вместе с Минстроем, Сбербанком и ВЭБ решается вопрос разработки типовых проектов таких домов.

Ранее россияне прошли опрос, в котором определили возраст, когда начинается старость.

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