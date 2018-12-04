Расплатись и живи на воле. Бизнесмены смогут избежать тюрьмы
В Госдуму внесён законопроект, фактически дающий возможность откупиться по некоторым категориям экономических преступлений. Уголовное дело не заведут, если долги или ущерб выплачены. Кому станет жить проще — разбираем на карточках.
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Закон дополняет список преступлений, ущерб за которые можно возмещать
Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ. Закон должен улучшить деловой климат и защитить бизнес от давления
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Можно будет возместить ущерб за финансовое мошенничество
Это коснётся кредитования, страхования, хищения электронных платежей, преступлений с помощью компьютерных технологий
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Легче станет жить тем, кто не соблюдает оговорённые обязательства
Компенсировать можно будет ущерб по статье 159, пункты 5–7 (Мошенничество, связанное с неисполнением предпринимателем договора)
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Тюрьма перестанет грозить плагиаторам и аферистам
Часть 1 статей 146, 147, 165 — воровство авторских и изобретательских прав и патентов. А также имущественный ущерб путём обмана
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Начинающий работодатель теперь сможет спать спокойно
Тюрьма перестанет грозить за первый случай задержки зарплат, стипендий и пр. Но если долги будут погашены
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Ограничат действия силовиков, если бизнесмен задолжал денег
Силовикам запретят изымать из офисов компьютеры
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Законопроект в первом чтении рассмотрят 6 декабря
Сейчас депутаты собирают предложения и комментарии. Вероятно, в конечном виде закон оформится ко второму чтению — к концу декабря
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