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Опубликовано 4 декабря 2018, 10:25

Расплатись и живи на воле. Бизнесмены смогут избежать тюрьмы

В Госдуму внесён законопроект, фактически дающий возможность откупиться по некоторым категориям экономических преступлений. Уголовное дело не заведут, если долги или ущерб выплачены. Кому станет жить проще — разбираем на карточках.

Коллаж &copy; L!FE. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня&nbsp;&copy; Shutterstock

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня © Shutterstock

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Закон дополняет список преступлений, ущерб за которые можно возмещать

Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ. Закон должен улучшить деловой климат и защитить бизнес от давления

Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Можно будет возместить ущерб за финансовое мошенничество

Это коснётся кредитования, страхования, хищения электронных платежей, преступлений с помощью компьютерных технологий

Фото: © AP Photo/Francois Mori

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Легче станет жить тем, кто не соблюдает оговорённые обязательства

Компенсировать можно будет ущерб по статье 159, пункты 5–7 (Мошенничество, связанное с неисполнением предпринимателем договора)

Фото: © Pixabay

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Тюрьма перестанет грозить плагиаторам и аферистам

Часть 1 статей 146, 147, 165 — воровство авторских и изобретательских прав и патентов. А также имущественный ущерб путём обмана

Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

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Начинающий работодатель теперь сможет спать спокойно

Тюрьма перестанет грозить за первый случай задержки зарплат, стипендий и пр. Но если долги будут погашены

Фото: © Pixabay

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Ограничат действия силовиков, если бизнесмен задолжал денег

Силовикам запретят изымать из офисов компьютеры

Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Законопроект в первом чтении рассмотрят 6 декабря

Сейчас депутаты собирают предложения и комментарии. Вероятно, в конечном виде закон оформится ко второму чтению — к концу декабря

Фото: © L!FE/Марат Абулхатин

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Артур Матвеев
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