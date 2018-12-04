Расплатись и живи на воле. Бизнесмены смогут избежать тюрьмы

В Госдуму внесён законопроект, фактически дающий возможность откупиться по некоторым категориям экономических преступлений. Уголовное дело не заведут, если долги или ущерб выплачены. Кому станет жить проще — разбираем на карточках.