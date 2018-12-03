"И дальше что?" У Кузнецовой отказались пояснить её слова о женском обрезании

Посчитавшая этот вопрос чисто "медицинским", детский омбудсмен отказывается разъяснять свою позицию.

Помощник уполномоченного по правам ребёнка в России Ренат Абдеев отказался пояснить слова Анны Кузнецовой о женском обрезании, прозвучавшие на форуме в Казани. Напомним, что детский омбудсмен отдала этот вопрос на откуп докторам.

— Вопрос медицинский, поэтому, если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя, — считает Анна Кузнецова.

Лайф связался с аппаратом омбудсмена, чтобы выяснить, как Кузнецова реагирует на критику в соцсетях, которая обрушилась на неё после этого заявления. Редакцию также интересовало, как своё заявление теперь, в начале новой рабочей недели, оценивает сама правозащитница.

Телефон самой Кузнецовой, к сожалению, оказался недоступен, а вот её помощник отреагировал на вопросы Лайфа хладнокровно.

— И дальше что? Она уже всё сказала, ничего разъяснять не будет, каждый понимает в меру своей образованности, — c вызовом отметил Ренат Абдеев.