Катя Гордон раскритиковала Кузнецову за врачебную дискуссию о женском обрезании
Фото из личного архива Кати Гордон
Заявление детского омбудсмена о том, что этот вопрос является чисто "медицинским", свидетельствует о непрофессионализме, уверена правозащитница.
Екатерина Гордон раскритиковала заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о том, что женское обрезание является "медицинским вопросом". В беседе с Лайфом она усомнилась в профессионализме уполномоченной по правам ребёнка.
— При всём уважении к человеческим качествам Кузнецовой, на мой взгляд, она не отвечает требованиям правозащитника и борца за права детей. Позиция в этом случае должна быть абсолютно жёсткая и правовая, — убеждена правозащитница.
Гордон подчеркнула, что Россия — это светское государство, в котором медицинское вмешательство делается не по желанию родителя, а только если оно обоснованно, что в случае с женским обрезанием невозможно.
— Иначе мы дадим разрешение законным представителям детей класть их под нож пластического хирурга, если первым не нравится форма носа или ушей, — рассуждает она в беседе с Лайфом.
На каком основании врачи в одной из московских клиник делали подобные операции — это вопрос уже к следственным органам, подчеркнула правозащитница.
— Халатное отношение к подобным случаям ставит вопрос подрыва и конституционного тезиса о светскости нашего государства, и о целях отечественной медицины, и о правах ребёнка, и об ответственности родителей. Органы опеки, следственные органы и Министерство здравоохранения обязаны дать жёсткую оценку подобному случаю и провести необходимые проверки, — считает Гордон.
Напомним, что скандал разгорелся после выступления Анны Кузнецовой на форуме в Казани, где её попросили высказаться о клинике, проводящей маленьким пациенткам калечащие подпольные операции. Детский омбудсмен отдала решение этого вопроса на откуп медикам, за что её подвергли критике в соцсетях. При этом разъяснить свою позицию Кузнецова отказалась.