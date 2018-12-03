Катя Гордон раскритиковала Кузнецову за врачебную дискуссию о женском обрезании

Заявление детского омбудсмена о том, что этот вопрос является чисто "медицинским", свидетельствует о непрофессионализме, уверена правозащитница.

Екатерина Гордон раскритиковала заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о том, что женское обрезание является "медицинским вопросом". В беседе с Лайфом она усомнилась в профессионализме уполномоченной по правам ребёнка.

— При всём уважении к человеческим качествам Кузнецовой, на мой взгляд, она не отвечает требованиям правозащитника и борца за права детей. Позиция в этом случае должна быть абсолютно жёсткая и правовая, — убеждена правозащитница.

Гордон подчеркнула, что Россия — это светское государство, в котором медицинское вмешательство делается не по желанию родителя, а только если оно обоснованно, что в случае с женским обрезанием невозможно.

— Иначе мы дадим разрешение законным представителям детей класть их под нож пластического хирурга, если первым не нравится форма носа или ушей, — рассуждает она в беседе с Лайфом.

На каком основании врачи в одной из московских клиник делали подобные операции — это вопрос уже к следственным органам, подчеркнула правозащитница.

— Халатное отношение к подобным случаям ставит вопрос подрыва и конституционного тезиса о светскости нашего государства, и о целях отечественной медицины, и о правах ребёнка, и об ответственности родителей. Органы опеки, следственные органы и Министерство здравоохранения обязаны дать жёсткую оценку подобному случаю и провести необходимые проверки, — считает Гордон.