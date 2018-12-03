Российские футбольные команды провели матч в стиле GTA: San Andreas

В перерыве спортивного состязания зрители могли услышать знаменитую песню из игры.

2 декабря в Ростове-на-Дону состоялся матч между футбольными клубами ЦСКА и "Ростов". Игра и рекламная кампания, которая ей предшествовала, выполнены были в стилистике боевика Grand Theft Auto: San Andreas.

Сначала свой шаг сделал "Ростов". За несколько дней до начала игры футбольный клуб сравнил бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао с главным героем San Andreas Си-Джеем.

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В воскресенье парни из Гроув Стрит попытаются навязать борьбу на "Ростов Арене"#РостовЦСКА pic.twitter.com/a4a7bjNFV8 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2018

В ответ на это футбольный клуб ЦСКА опубликовал фотографию Бекао. На картинке был обыгран популярный мем.

Футбольный клуб "Ростов", в свою очередь, решил вспомнить про чит-код на здоровье, который позволял полностью восстановиться. Вместе с этим команда решил представить состав на игру в стиле популярной игры.

Ввел "HESOYAM" и как новенький? pic.twitter.com/EbJwDvXukx — Football Club Rostov (@rostovfc) November 29, 2018