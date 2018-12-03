Российские футбольные команды провели матч в стиле GTA: San Andreas
Фото © РИА Новости/Сергей Пивоваров
В перерыве спортивного состязания зрители могли услышать знаменитую песню из игры.
2 декабря в Ростове-на-Дону состоялся матч между футбольными клубами ЦСКА и "Ростов". Игра и рекламная кампания, которая ей предшествовала, выполнены были в стилистике боевика Grand Theft Auto: San Andreas.
Сначала свой шаг сделал "Ростов". За несколько дней до начала игры футбольный клуб сравнил бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао с главным героем San Andreas Си-Джеем.
⚽⚽⚽— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2018
В воскресенье парни из Гроув Стрит попытаются навязать борьбу на "Ростов Арене"#РостовЦСКА pic.twitter.com/a4a7bjNFV8
В ответ на это футбольный клуб ЦСКА опубликовал фотографию Бекао. На картинке был обыгран популярный мем.
Он уже выехал #РостовЦСКА pic.twitter.com/GY0jrTxigt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 29, 2018
Футбольный клуб "Ростов", в свою очередь, решил вспомнить про чит-код на здоровье, который позволял полностью восстановиться. Вместе с этим команда решил представить состав на игру в стиле популярной игры.
Ввел "HESOYAM" и как новенький? pic.twitter.com/EbJwDvXukx— Football Club Rostov (@rostovfc) November 29, 2018
Во время самой игры также использовались популярные фразы из игры. В частности, диктор попросил фанатов ЦСКА "охладить свой пыл" и не нарушать правила поведения. Сама же игра закончилась со счётом 0:0.
— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
Наш состав на матч #РостовЦСКА
Охладим? pic.twitter.com/WxQ3FDrAQV
Конец матча!— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
Сегодня - ничья#РостовЦСКА pic.twitter.com/2jueJGDbBy