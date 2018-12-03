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Опубликовано 3 декабря 2018, 15:44

Российские футбольные команды провели матч в стиле GTA: San Andreas

Фото &copy; РИА Новости/Сергей Пивоваров

Фото © РИА Новости/Сергей Пивоваров

В перерыве спортивного состязания зрители могли услышать знаменитую песню из игры.

2 декабря в Ростове-на-Дону состоялся матч между футбольными клубами ЦСКА и "Ростов". Игра и рекламная кампания, которая ей предшествовала, выполнены были в стилистике боевика Grand Theft Auto: San Andreas.

Сначала свой шаг сделал "Ростов". За несколько дней до начала игры футбольный клуб сравнил бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао с главным героем San Andreas Си-Джеем.

В ответ на это футбольный клуб ЦСКА опубликовал фотографию Бекао. На картинке был обыгран популярный мем.

Футбольный клуб "Ростов", в свою очередь, решил вспомнить про чит-код на здоровье, который позволял полностью восстановиться. Вместе с этим команда решил представить состав на игру в стиле популярной игры.

Во время самой игры также использовались популярные фразы из игры. В частности, диктор попросил фанатов ЦСКА "охладить свой пыл" и не нарушать правила поведения. Сама же игра закончилась со счётом 0:0.

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Сергей Сурепин
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