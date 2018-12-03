Из "Бегущего по лезвию" сделают аниме
Кадр из фильма “Бегущий по лезвию 2049”/kinopoisk.ru
Новое шоу получит название "Бегущий по лезвию — Чёрный лотос", а в первый сезон войдёт 13 серий.
Компании Crunchyroll и Adult Swim решили запустить в производство аниме-сериал, который будет создан по мотивам фильма "Бегущий по лезвию — 2049". Об этом сообщает издание The Verge.
Шоу будет называться "Бегущий по лезвию — Чёрный лотос". Пока запланирован только первый сезон на 13 эпизодов. Каждая из серий будет длиться 30 минут. Над первым сезоном аниме работать будут режиссёры Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма, которые в настоящий момент занимаются аниме-сериалом по "Призраку в доспехах".
Авторы проекта пока держат в тайне сюжет, однако уже известно, что действие шоу развернётся в 2032 году. Само же аниме будет приквелом фильма Дени Вильнева, вышедшего в 2017 году.