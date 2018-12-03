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Опубликовано 3 декабря 2018, 15:23

Из "Бегущего по лезвию" сделают аниме

Кадр из фильма &ldquo;Бегущий по лезвию 2049&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Бегущий по лезвию 2049”/kinopoisk.ru

Новое шоу получит название "Бегущий по лезвию — Чёрный лотос", а в первый сезон войдёт 13 серий.

Компании Crunchyroll и Adult Swim решили запустить в производство аниме-сериал, который будет создан по мотивам фильма "Бегущий по лезвию — 2049". Об этом сообщает издание The Verge.

Шоу будет называться "Бегущий по лезвию — Чёрный лотос". Пока запланирован только первый сезон на 13 эпизодов. Каждая из серий будет длиться 30 минут. Над первым сезоном аниме работать будут режиссёры Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма, которые в настоящий момент занимаются аниме-сериалом по "Призраку в доспехах".

Авторы проекта пока держат в тайне сюжет, однако уже известно, что действие шоу развернётся в 2032 году. Само же аниме будет приквелом фильма Дени Вильнева, вышедшего в 2017 году.

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Сергей Сурепин
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