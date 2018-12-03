В Британии не будут финансировать фильмы про злодеев со шрамами на лице

Такое решение принял Британский институт кино, который поддержал акцию организации Changing Faces.

Британский институт кино заявил, что более не планирует финансировать кино, где будут фигурировать персонажи-злодеи со шрамами на лице. Об этом сообщает издание Cinema Blend.

В организации заявили о том, что она таким образом планирует изменить отношение общества к людям со шрамами. Сама же инициатива — часть кампании под названием "Я не твой злодей" (I Am Not Your Villain). Акцию запустила организация Changing Faces.