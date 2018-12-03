Названа дата выхода пятого сезона сериала "Чёрное зеркало"
Кадр фильма “Черное зеркало”/ © Кинопоиск
Первый эпизод продолжения получил название "Бармаглот" в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье".
Премьера 5-го сезона шоу "Чёрное зеркало" запланирована на 28 декабря 2018 года. Информация об этом стала известна из-за ошибки компании Netflix, так как стриминговая площадка случайно опубликовала график будущих релизов.
Первый эпизод 5-го сезона получил название "Бармаглот" (Bandersnatch). В качестве отсылки был выбран персонаж стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье".
Напомним, примерную дату релиза шоу в начале октября сообщало издание Bloomberg. Тогда стало известно, что одна из серий шоу будет интерактивной, поэтому зрители смогут влиять на историю и выбирать действия главных героев.