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Опубликовано 3 декабря 2018, 15:03

Названа дата выхода пятого сезона сериала "Чёрное зеркало"

Кадр фильма &ldquo;Черное зеркало&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Черное зеркало”/ © Кинопоиск

Первый эпизод продолжения получил название "Бармаглот" в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье".

Премьера 5-го сезона шоу "Чёрное зеркало" запланирована на 28 декабря 2018 года. Информация об этом стала известна из-за ошибки компании Netflix, так как стриминговая площадка случайно опубликовала график будущих релизов.

Первый эпизод 5-го сезона получил название "Бармаглот" (Bandersnatch). В качестве отсылки был выбран персонаж стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье".

Напомним, примерную дату релиза шоу в начале октября сообщало издание Bloomberg. Тогда стало известно, что одна из серий шоу будет интерактивной, поэтому зрители смогут влиять на историю и выбирать действия главных героев.

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Сергей Сурепин
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