Названа дата выхода пятого сезона сериала "Чёрное зеркало"

Первый эпизод продолжения получил название "Бармаглот" в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье".

Премьера 5-го сезона шоу "Чёрное зеркало" запланирована на 28 декабря 2018 года. Информация об этом стала известна из-за ошибки компании Netflix, так как стриминговая площадка случайно опубликовала график будущих релизов.

Первый эпизод 5-го сезона получил название "Бармаглот" (Bandersnatch). В качестве отсылки был выбран персонаж стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье".