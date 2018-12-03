Назван лучший британский независимый фильм
Кадр фильма “Фаворитка”/ © Кинопоиск
Им стала картина "Фаворитка", которая рассказывает о королеве Англии, за внимание которой сражаются две сестры.
На прошедших выходных в Англии прошла церемония вручения Премии за достижения британской независимой киноиндустрии. Об этом сообщает издание Deadline.
Победителем стала картина "Фаворитка", которая рассказывает о королеве Англии. За её внимание сражаются две сестры. Фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса взял призы в 10 категориях, среди них: "Лучший британский независимый фильм", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссёр", не считая нескольких наград в технических категориях.
При этом самым многообещающим актёрским дебютом была названа актриса Джесси Бакли. Она сыграла главную роль в триллере "Зверь". Что же касается премии Ричарда Харриса (за вклад в британское киноискусство), то её вручили Джуди Денч.