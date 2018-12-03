Назван лучший британский независимый фильм

Им стала картина "Фаворитка", которая рассказывает о королеве Англии, за внимание которой сражаются две сестры.

На прошедших выходных в Англии прошла церемония вручения Премии за достижения британской независимой киноиндустрии. Об этом сообщает издание Deadline.

Победителем стала картина "Фаворитка", которая рассказывает о королеве Англии. За её внимание сражаются две сестры. Фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса взял призы в 10 категориях, среди них: "Лучший британский независимый фильм", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссёр", не считая нескольких наград в технических категориях.