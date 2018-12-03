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Опубликовано 3 декабря 2018, 14:53

Назван лучший британский независимый фильм

Кадр фильма &ldquo;Фаворитка&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Фаворитка”/ © Кинопоиск

Им стала картина "Фаворитка", которая рассказывает о королеве Англии, за внимание которой сражаются две сестры.

На прошедших выходных в Англии прошла церемония вручения Премии за достижения британской независимой киноиндустрии. Об этом сообщает издание Deadline.

Победителем стала картина "Фаворитка", которая рассказывает о королеве Англии. За её внимание сражаются две сестры. Фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса взял призы в 10 категориях, среди них: "Лучший британский независимый фильм", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссёр", не считая нескольких наград в технических категориях.

При этом самым многообещающим актёрским дебютом была названа актриса Джесси Бакли. Она сыграла главную роль в триллере "Зверь". Что же касается премии Ричарда Харриса (за вклад в британское киноискусство), то её вручили Джуди Денч.

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Сергей Сурепин
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