Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2018, 05:12

Суд Черногории продлил арест одному из лидеров оппозиции

Фото: &copy; РИА Новости/Варвара Гертье

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Высший суд Черногории принял решение продлить арест одному из лидеров оппозиционной партии "Демократический фронт" — Небойше Медоевичу.

Медоевича доставили в тюрьму в конце прошлой недели за отказ давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором республики Миливое Катничем. Отмечается, что в заключении оппозиционер сразу объявил голодовку.

В понедельник суд продлил содержание Медоевича под стражей ещё на два месяца.

— Арест будет продолжен, пока свидетель не согласится дать показания, или пока в его показаниях не отпадет необходимость, или пока процесс не завершится, максимально на два месяца, начиная с момента лишения свободы, — передаёт РИА "Новости" судебное сообщение.

Вместе с Медоевичем аресту подлежит и другой лидер "Фронта", Милан Кнежевич. Политик забаррикадировался в скупщине (парламент. — Прим. Лайфа) вместе с другими членами партии и сообщил, что не собирается сдаваться полиции, однако согласен на переговоры с руководством парламента.

Напомним, летом 2017 года Медоевич был лишён депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в создании преступной группы "с целью отмывания денег для финансирования избирательной кампании".

BannerImage
Артём Зуев
  • Новости
  • оппозиция
  • В мире
  • Черногория
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar