Названа дата премьеры трейлера новых "Мстителей"

Пока что у будущей киноленты про супергероев, которые сражаются против Таноса, нет официального названия.

Первый трейлер фильма "Мстители-4" от студии Marvel представлен будет зрителям уже 5 декабря 2018 года. Об этом стало известно изданию Geek Tyrant, которое ссылается на "заслуживающие доверия источники".

Четвёртая часть "Мстителей" должна будет завершить очередную фазу в развитии киновселенной Marvel. По словам братьев Руссо, которые выступают режиссёрами ленты, будущий фильм будет длиться порядка трёх часов. Сюжетные подробности пока не уточняются.