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Опубликовано 4 декабря 2018, 09:12

Названа дата премьеры трейлера новых "Мстителей"

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск

Пока что у будущей киноленты про супергероев, которые сражаются против Таноса, нет официального названия.

Первый трейлер фильма "Мстители-4" от студии Marvel представлен будет зрителям уже 5 декабря 2018 года. Об этом стало известно изданию Geek Tyrant, которое ссылается на "заслуживающие доверия источники".

Четвёртая часть "Мстителей" должна будет завершить очередную фазу в развитии киновселенной Marvel. По словам братьев Руссо, которые выступают режиссёрами ленты, будущий фильм будет длиться порядка трёх часов. Сюжетные подробности пока не уточняются.

Напомним, фильм "Мстители: Война Бесконечности", который был третьим в серии, стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кино. Его мировые сборы превысили два миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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