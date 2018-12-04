Названа дата премьеры трейлера новых "Мстителей"
Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск
Пока что у будущей киноленты про супергероев, которые сражаются против Таноса, нет официального названия.
Первый трейлер фильма "Мстители-4" от студии Marvel представлен будет зрителям уже 5 декабря 2018 года. Об этом стало известно изданию Geek Tyrant, которое ссылается на "заслуживающие доверия источники".
Четвёртая часть "Мстителей" должна будет завершить очередную фазу в развитии киновселенной Marvel. По словам братьев Руссо, которые выступают режиссёрами ленты, будущий фильм будет длиться порядка трёх часов. Сюжетные подробности пока не уточняются.
Напомним, фильм "Мстители: Война Бесконечности", который был третьим в серии, стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кино. Его мировые сборы превысили два миллиарда долларов.