Названы самые популярные приложения для iPhone в России

Из топа приложений внезапно исчезли два популярных сервиса, но удержался мессенджер Telegram, несмотря на блокировку.

Названы самые скачиваемые приложения в российском App Store в 2018 году. Список опубликовало издание vc.ru.

Из интересного: первое место среди бесплатных приложений занял WhatsApp, Instagram оказался популярнее соцсети "ВКонтакте", Telegram, несмотря на блокировку, обошёл по количеству скачиваний Viber, который даже не попал в топ популярных.

В этом году из списка выбыли интернет-магазин "Юла" и сервис для размещения объявлений "Авито". Зато появился интернет-магазин для товаров из Китая Pandao.

Полный список самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в 2018 году:

WhatsApp Messenger

Instagram

"ВКонтакте"

"Сбербанк Онлайн"

YouTube

Telegram Messenger

"Яндекс. Такси"

Joom

Pandao

"Госуслуги"

Самым популярным платным приложением для iPhone стал сервис для обработки фотографий kirakira+. Самым популярным бесплатным приложением для iPad стало "ВКонтакте", самым популярным платным — Donut County.