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Опубликовано 4 декабря 2018, 08:23

Названы самые популярные приложения для iPhone в России

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Ronald Lizik

Фото: © AP Photo/Ronald Lizik

Из топа приложений внезапно исчезли два популярных сервиса, но удержался мессенджер Telegram, несмотря на блокировку.

Названы самые скачиваемые приложения в российском App Store в 2018 году. Список опубликовало издание vc.ru.

Из интересного: первое место среди бесплатных приложений занял WhatsApp, Instagram оказался популярнее соцсети "ВКонтакте", Telegram, несмотря на блокировку, обошёл по количеству скачиваний Viber, который даже не попал в топ популярных.

В этом году из списка выбыли интернет-магазин "Юла" и сервис для размещения объявлений "Авито". Зато появился интернет-магазин для товаров из Китая Pandao.

Полный список самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в 2018 году:

  • WhatsApp Messenger
  • Instagram
  • "ВКонтакте"
  • "Сбербанк Онлайн"
  • YouTube
  • Telegram Messenger
  • "Яндекс. Такси"
  • Joom
  • Pandao
  • "Госуслуги"

Самым популярным платным приложением для iPhone стал сервис для обработки фотографий kirakira+. Самым популярным бесплатным приложением для iPad стало "ВКонтакте", самым популярным платным — Donut County.

Приложением года на iPhone признано Procreate Pocket, с его помощью можно создавать иллюстрации на смартфоне. Игрой года на iPhone стала сюжетная головоломка Donut County. Приложением года для iPad стала Froggypedia, игрой года — Gorogoa.

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Денис Марков
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