Названы самые популярные приложения для iPhone в России
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Из топа приложений внезапно исчезли два популярных сервиса, но удержался мессенджер Telegram, несмотря на блокировку.
Названы самые скачиваемые приложения в российском App Store в 2018 году. Список опубликовало издание vc.ru.
Из интересного: первое место среди бесплатных приложений занял WhatsApp, Instagram оказался популярнее соцсети "ВКонтакте", Telegram, несмотря на блокировку, обошёл по количеству скачиваний Viber, который даже не попал в топ популярных.
В этом году из списка выбыли интернет-магазин "Юла" и сервис для размещения объявлений "Авито". Зато появился интернет-магазин для товаров из Китая Pandao.
Полный список самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в 2018 году:
- WhatsApp Messenger
- "ВКонтакте"
- "Сбербанк Онлайн"
- YouTube
- Telegram Messenger
- "Яндекс. Такси"
- Joom
- Pandao
- "Госуслуги"
Самым популярным платным приложением для iPhone стал сервис для обработки фотографий kirakira+. Самым популярным бесплатным приложением для iPad стало "ВКонтакте", самым популярным платным — Donut County.
Приложением года на iPhone признано Procreate Pocket, с его помощью можно создавать иллюстрации на смартфоне. Игрой года на iPhone стала сюжетная головоломка Donut County. Приложением года для iPad стала Froggypedia, игрой года — Gorogoa.