Джеймс Кэмерон собирался отправиться с Томом Крузом в космос
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Пойти на такие меры популярному американскому режиссёру необходимо было, чтобы снять фильм.
Джеймс Кэмерон (снял "Титаник" и "Аватар") планировал отправиться в космос. Компанию ему должен был составить популярный актёр Том Круз (главная звезда серии "Миссия невыполнима"). Об этом сообщает издание Geek Tyrant.
Режиссёр заявил, что это необходимо сделать для того, чтобы снять там (в космосе) один из его фильмов. По словам Кэмерона, он на самом деле обсуждал эту возможность с Томом Крузом порядка пятнадцати лет назад. Режиссёр утверждает, что у него тогда был готовый контракт с русскими о полёте на Международную космическую станцию для того, чтобы снять стереоскопический документальный фильм
В какой-то момент я подумал: "Чёрт, зачем документальный, нужно снять полнометражный игровой фильм". Тогда я сказал: "Том, мы с тобой получим места в корабле "Союз". Круз был согласен
Джеймс Кэмерон
По словам Кэмерона, ради этих съёмок он готов был стать инженером. У режиссёра было несколько идей для сюжета, однако потом, как он сам признаётся, что-то пошло не так.