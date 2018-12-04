Джеймс Кэмерон собирался отправиться с Томом Крузом в космос

Режиссёр заявил, что это необходимо сделать для того, чтобы снять там (в космосе) один из его фильмов. По словам Кэмерона, он на самом деле обсуждал эту возможность с Томом Крузом порядка пятнадцати лет назад. Режиссёр утверждает, что у него тогда был готовый контракт с русскими о полёте на Международную космическую станцию для того, чтобы снять стереоскопический документальный фильм