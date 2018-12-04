Названа лучшая игра 2018 года для Android
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Магазин приложений Google Play подвёл итоги этого года и назвал лучший контент в разных категориях.
Лучший игрой по версии сервиса Google Play стала мобильная версия популярного шутера в жанре королевской битвы под названием PUBG. Эта же игра стала самой популярной по версии самих пользователей Google Play. Об этом сообщает Digital Trends.
При этом лучшей казуальной игрой стала мобильная версия The Sims. Лучшей инди-игрой признали Cube Escape: Paradox, а инновационной — Battlelands Royale.
При этом лучшим приложением по версии российского Google Play стало приложение "Drops: Изучайте 31 язык", позволяющее в игровой форме учить иностранные языки. Это же приложение стало лучшим среди приложений для саморазвития. Пользователи назвали лучшим приложение "Едадил", которое помогает экономить на покупках, получая кешбэк и скидки в магазинах.