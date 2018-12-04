Названа лучшая игра 2018 года для Android

Магазин приложений Google Play подвёл итоги этого года и назвал лучший контент в разных категориях.

Лучший игрой по версии сервиса Google Play стала мобильная версия популярного шутера в жанре королевской битвы под названием PUBG. Эта же игра стала самой популярной по версии самих пользователей Google Play. Об этом сообщает Digital Trends.

При этом лучшей казуальной игрой стала мобильная версия The Sims. Лучшей инди-игрой признали Cube Escape: Paradox, а инновационной — Battlelands Royale.