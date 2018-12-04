В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

Нецензурная брань может помочь артисту для выражения его таланта в творческом процессе.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил разрешить артистам использовать мат во время их концертов, в случае если мероприятия имеют возрастное ограничение "18+". Об этом он рассказал Агентству городских новостей "Москва".

— Если музыканты, художники и все творческие личности, находясь в творческом процессе, считают, что мат необходим для выражения их таланта, творческого порыва, то они должны его применять, — заявил Свинцов.

Он подчеркнул, что применимо это будет только к сольным концертам артистов, а не к их выступлениям в различных общественных местах. Парламентарий также обратил внимание, что человек, приходя на концерт, знает, куда он идёт. По его мнению, штрафовать музыкантов и организаторов концертов бессмысленно, так как артист не перестанет исполнять свои композиции.

Депутат обратил внимание на то, что употребление нецензурной брани будет возможно только лишь на тех концертах, которые имеют возрастное ограничение "18+", а также где на афише появится предупреждение о наличии в текстах песен мата.