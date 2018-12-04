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Опубликовано 4 декабря 2018, 09:43

Названы номинанты на главную премию для мультфильмов Annie Awards 2018

Кадр из фильма &ldquo;Суперсемейка 2&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Суперсемейка 2”/kinopoisk.ru

Проекты кинокомпании Walt Disney в настоящий момент доминируют в номинациях на самую престижную премию анимационной индустрии.

В США представили список номинантов на самую престижную премию анимационной индустрии Annie Awards 2018. Об этом сообщает издание Indie Wire.

Лидерами по числу упоминаний стали проекты компании Walt Disney. В частности, мультфильмы "Суперсемейка-2" и "Ральф против интернета", которые будут претендовать на 11 и 10 наград, соответственно.

В главной категории ("Лучший анимационный фильм") конкуренцию им составят "Человек-паук: Через вселенные" "Дикие предки" и "Остров собак". В номинации "Лучшие анимационные эффекты в полнометражном анимационном фильме" за награду борются "Суперсемейка-2", "Дикие предки", "Следующее поколение", "Монстры на каникулах — 3: Море зовёт", а также "Ральф против интернета".

В номинации "Лучшие анимационные персонажи в видеоигре" фигурируют GRIS, God of War, Moss, Spider-Man, Shadow of The Tomb Raider. Награды будут вручены 2 февраля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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