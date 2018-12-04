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Регион
Опубликовано 4 декабря 2018, 12:27

Госдума приняла закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Законопроект внесла на рассмотрение нижней палаты вице-спикер Ирина Яровая в мае этого года.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на защиту детей от "колумбайн-сообществ" в Интернете. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Принятый закон позволяет блокировать информацию, направленную на вовлечение детей в преступные действия, которые представляют угрозу для их здоровья или жизни. Также предполагается, что провайдер должен будет незамедлительно ограничить доступ к ресурсу, если владелец сайта, где опубликован запретный контент, бездействует.

Проект закона внесла на рассмотрение Госдумы вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая в мае этого года.

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Артём Андреев
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