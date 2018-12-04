Госдума приняла закон о защите детей от колумбайн-сообществ

Законопроект внесла на рассмотрение нижней палаты вице-спикер Ирина Яровая в мае этого года.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который направлен на защиту детей от "колумбайн-сообществ" в Интернете. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Принятый закон позволяет блокировать информацию, направленную на вовлечение детей в преступные действия, которые представляют угрозу для их здоровья или жизни. Также предполагается, что провайдер должен будет незамедлительно ограничить доступ к ресурсу, если владелец сайта, где опубликован запретный контент, бездействует.