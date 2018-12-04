Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Различным профильным комитетам Госдумы поручено подготовить соответствующие поправки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить поправки, упрощающие украинцам получение российского гражданства.

— В рамках реализации поручения (Владимира Путина. — Прим. ред.) провести консультации с правительством, с Администрацией Президента России и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери и сделать всё, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов, — сказал Володин на пленарном заседании.

Он обратился к Комитету по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и Комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заняться подготовкой поправок, чтобы "был конечный результат".