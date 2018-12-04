Fortnite стала главной игрой 2018 года в App Store

Компания Apple представила лучшие игры уходящего года, а также назвала главный игровой тренд.

Трендом года в App Store стали игры в жанре королевской битвы. Среди них лидируют Fortnite и PUBG Mobile. Apple отмечается, что данный жанр в настоящий момент доминирует в мировой игровой культуре.

Fortnite вместе с этим стала самой скачиваемой игрой в App Store в США. При этом в России в лидерах оказалась игра Helix Jump.

Что же касается лучших игр, то для iPhone ей стала головоломка Donut County. Среди игр для iPad лучшей признали ещё одну головоломку Gorogoa. Стоит отметить, что у обеих этих игр один и тот же разработчик — калифорнийская фирма Annapurna Interactive.