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Регион
Опубликовано 5 декабря 2018, 02:31

Володин назвал количество законов, принятых Госдумой за 25 лет

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что за 25 лет работы Госдума РФ приняла более семи тысяч законов.

В интервью "Российской газете" политик отметил, что, несмотря на такой объём, не было рассмотрено большое количество законопроектов.

— На первое заседание 5 октября 2016 года седьмой созыв Госдумы собрался с большим багажом из 2020 законопроектов, оставшихся от наших предшественников. Некоторым из этих законопроектов было по 20 лет. Мы поставили задачу рассмотреть их именно в соответствии с думскими процедурами, — рассказал Володин.

Он также отметил, что такие проекты были рассмотрены по сокращённой процедуре, что не противоречит регламенту. В итоге члены палаты поддержали только 14% от общего числа предложенных законов.

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Артём Зуев
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