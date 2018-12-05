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Регион
Опубликовано 5 декабря 2018, 05:16

В Госдуме предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет, рыночная стоимость которых не превышает миллиона рублей. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

— Расчёт транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости, — приводит РИА "Новости" текст письма.

Отмечается, что в настоящее время многие россияне предпочитают новым автомобилям подержанные. Возраст таких транспортных средств часто превышает десять лет.

— Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, — объяснил Власов.

Он призвал Мантурова оценить его идеи и проанализировать возможность их реализации.

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Артём Зуев
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