В Госдуме предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет, рыночная стоимость которых не превышает миллиона рублей. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

— Расчёт транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости, — приводит РИА "Новости" текст письма.

Отмечается, что в настоящее время многие россияне предпочитают новым автомобилям подержанные. Возраст таких транспортных средств часто превышает десять лет.

— Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, — объяснил Власов.