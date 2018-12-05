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Регион
Опубликовано 5 декабря 2018, 07:52

Жители Ливии устроили акцию протеста против авиаударов США

Фото: &copy; Twitter/Wetinhappen Magazine

Фото: © Twitter/Wetinhappen Magazine

Десятки жителей Ливии 4 декабря провели акцию протеста против авиаударов США по предполагаемым позициям террористической группировки "Аль-Каида"*. Об этом сообщает агентство Reuters.

Протестующие заявили, что в ходе предыдущей операции 29 ноября представители Африканского командования Вооружённых сил США (Африком. — Прим. Лайфа) целились в мирных жителей. Представители этнического племени туарегов, проживающие на этой территории, призвали власти Ливии провести расследование, утверждая, что военные проводили обстрел населённого пункта.

Отмечается, что толпа, в которой были женщины и дети, держала транспаранты с надписями "Африком атаковал горожан", "Африком убивает наших сыновей".

Ранее Пентагон сообщил, что американские ВВС уничтожили 11 боевиков "Аль-Каиды" в районе Эль-Увейнат. В своём заявлении военные сообщили, что во время обстрела также были уничтожены три автомобиля, однако никто из гражданских лиц не пострадал.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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София Алабина
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