Володин назвал Порошенко диктатором, которому в Европе "не место"
Вячеслав Володин и Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко/Николай Лазаренко
Инцидент в Чёрном море спикер парламента назвал провокацией, однако выразил уверенность в том, что "такими методами нельзя бороться за власть".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, которому в Европе "не место". Такую оценку украинскому лидеру Володин дал в свете инцидента в Чёрном море.
— Наша позиция, что такие действия должны осуждаться, — подчеркнул спикер российского парламента, выразив мнение, что национальные парламенты должны дать свою оценку действиям Петра Порошенко. — Таким диктаторам не место в Европе.
Володин подчеркнул, что инцидент в Чёрном море был провокацией, однако выразил уверенность в том, что "такими методами нельзя бороться за власть".
— Шансов легитимно быть избранным у него нет, — пояснил спикер парламента. — Он делает всё для того, чтобы сохранить личную власть.
Напомним, после инцидента в Чёрном море и задержания украинских моряков в ряде областей Украины было введено военное положение на 30 дней. По мнению президента России Владимира Путина, действия Киева нацелены на то, чтобы ограничить права и свободы граждан, а также политическую деятельность на Украине перед выборами. Очередные президентские выборы в этой стране пройдут весной 2019 года.