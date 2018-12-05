Володин назвал Порошенко диктатором, которому в Европе "не место"

Инцидент в Чёрном море спикер парламента назвал провокацией, однако выразил уверенность в том, что "такими методами нельзя бороться за власть".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, которому в Европе "не место". Такую оценку украинскому лидеру Володин дал в свете инцидента в Чёрном море.

— Наша позиция, что такие действия должны осуждаться, — подчеркнул спикер российского парламента, выразив мнение, что национальные парламенты должны дать свою оценку действиям Петра Порошенко. — Таким диктаторам не место в Европе.

Володин подчеркнул, что инцидент в Чёрном море был провокацией, однако выразил уверенность в том, что "такими методами нельзя бороться за власть".

— Шансов легитимно быть избранным у него нет, — пояснил спикер парламента. — Он делает всё для того, чтобы сохранить личную власть.