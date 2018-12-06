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Опубликовано 6 декабря 2018, 03:44

На Мальте нашли лучший общественный туалет в мире

Фото &copy; chrisbriffa.com/ Norbert Attard

Фото © chrisbriffa.com/ Norbert Attard

Также в рейтинге — лучший отель для блогеров и лучший бассейн с панорамным видом.

Эксперты британского журнала EasyJet Traveller провели исследование и опубликовали список самых интересных альтернативных туристических мест, которые стоит увидеть. Об этом сообщает газета The Sun.

Так, например, в номинации "Лучший общественный туалет" победила уборная из города Валлетта (Мальта). Здесь на входе гостей обязательно встречает сотрудник в жилетке и галстуке-бабочке, а само помещение оформлено в стиле ночного клуба.

Фото: © chrisbriffa.com / Norbert Attard

Фото: © chrisbriffa.com / Norbert Attard

Его "холл" украшает неоновая вывеска с надписью "Я люблю Трэйси Эмин" — в честь наиболее яркой представительницы группы "Молодые британские художники". А в самих кабинках играет музыка. Громко или нет — неизвестно. Примечательно, что посещение заведения стоит 30 демократичных евроцентов.

Помимо общественных туалетов эксперты также оценивали отели и бассейны. Так, звание "Лучший отель по лайкам в Instagram" досталось гостинице Paradiso in San Antonio на Ибице.

А в номинации "Лучший бассейн с панорамным видом" победил бассейн в Hotel Miramonti в Италии.

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Сергей Тюленин
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