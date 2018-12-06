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Регион
Опубликовано 6 декабря 2018, 18:36

Госдума одобрила в I чтении проект о спутниковом ТВ в труднодоступных пунктах

Фото: &copy;РИА Новости/Нина Зотина

Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина

Как указано в материалах к проекту, речь идёт менее чем о миллионе домохозяйств по всей России.

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому операторы спутникового ТВ обязаны обеспечить жителям труднодоступных населённых пунктов возможность смотреть общедоступные каналы.

В материалах к проекту указано, что максимальный охват цифровым эфирным телерадиовещанием составляет 98,4% населения, поэтому обеспечить нужно нужно оставшиеся 1,6%. Однако для обеспечения им цифрового вещания потребовались бы больше средств, чем в целом выделяется на финансирования ФЦП.

Согласно же разработанному проекту о спутниковом ТВ, никаких дополнительных затрат со стороны операторов не потребуется. В документах также указано, что речь идёт менее чем о миллионе домохозяйств по всей России.

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Майя Селезнёва
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