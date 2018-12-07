Король-левское сафари. В Кении появился тур по мотивам знаменитого мультфильма
Отныне туристы в Кении могут отправиться на сафари-тур по местам, которые вдохновляли создателей мультфильма "Король Лев". Об этом сообщает The Sun.
Начинается путешествие в Найроби, а именно в парке Giraffe Manor, который получил свою известность благодаря любопытным жирафам, которые часто просовывают головы в окна местного ресторана, где обедают туристы.
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Good morning gang! It feels good to be back home. These past 3 weeks I’ve spent traveling various countries in Africa with @timothysykes and his non-profit org @karmagawa. It was my first time going overseas and I feel like I learned the most about life during this trip than I have in the 20 years of my existence. It has deepened my love for this earth and my compassion for animals and people. 2 years ago I woulda never thought I’d be where I’m at today and truth be told we haven’t even got started! Super excited, super inspired and more grateful than ever. I love you guys and thank you for the endless support during this journey #everybodyeats ❤️ : @everchanginghorizon
Далее гостей отвезут в кенийскую провинцию Лайкипия. По легенде, именно эта местность вдохновила авторов мультфильма на создание знаменитой скалы Гордости.
Затем туристам предоставляют возможность отправиться в Буффало-Спрингс, где они смогут увидеть звёзды, как это делал повзрослевший Симба.
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Отмечается, что такое путешествие будет стоить около 30 тысяч долларов для семьи из четырёх человек. Организаторы тура уверяют, что незабываемое путешествие стоит своих денег.