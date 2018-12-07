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Регион
Опубликовано 7 декабря 2018, 04:25

Король-левское сафари. В Кении появился тур по мотивам знаменитого мультфильма

&nbsp;via GIPHY

 via GIPHY

Отныне туристы в Кении могут отправиться на сафари-тур по местам, которые вдохновляли создателей мультфильма "Король Лев". Об этом сообщает The Sun.

Начинается путешествие в Найроби, а именно в парке Giraffe Manor, который получил свою известность благодаря любопытным жирафам, которые часто просовывают головы в окна местного ресторана, где обедают туристы.

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Good morning gang! It feels good to be back home. These past 3 weeks I’ve spent traveling various countries in Africa with @timothysykes and his non-profit org @karmagawa. It was my first time going overseas and I feel like I learned the most about life during this trip than I have in the 20 years of my existence. It has deepened my love for this earth and my compassion for animals and people. 2 years ago I woulda never thought I’d be where I’m at today and truth be told we haven’t even got started! Super excited, super inspired and more grateful than ever. I love you guys and thank you for the endless support during this journey #everybodyeats ❤️ : @everchanginghorizon

Публикация от Brother Nature (@coldgamekelv)

Далее гостей отвезут в кенийскую провинцию Лайкипия. По легенде, именно эта местность вдохновила авторов мультфильма на создание знаменитой скалы Гордости.

Затем туристам предоставляют возможность отправиться в Буффало-Спрингс, где они смогут увидеть звёзды, как это делал повзрослевший Симба.

Отмечается, что такое путешествие будет стоить около 30 тысяч долларов для семьи из четырёх человек. Организаторы тура уверяют, что незабываемое путешествие стоит своих денег.

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Сергей Тюленин
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