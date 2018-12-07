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Регион
Опубликовано 7 декабря 2018, 13:41

"Единая Россия" откроет Высшую партийную школу

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам Александра Грибова, по ряду партийных должностей обучение станет обязательным.

"Единая Россия" открывает Высшую партийную школу, сообщил депутат Госдумы Александр Грибов. В ней члены партии и сотрудники исполкомов будут обучаться по четырём образовательным модулям. Это:

  • политический лидер;
  • партийный организатор;
  • политический менеджер;
  • модуль по повышению квалификации работников партийного аппарата.

— Высшая партийная школа будет выявлять и обучать тех, кто мог бы создать костяк кадрового партийного резерва, — рассказал Грибов, добавив, что в задачи школы будет входить повышение квалификации и уровня компетенции работы исполкомов, а также подготовка и обучение специалистов в проведении избирательных кампаний.

По словам парламентария, по ряду партийных должностей обучение станет обязательным.

Напомним, 7–8 декабря в Москве проходит XVIII съезд "Единой России". Как ранее писал Лайф, ЕР вводит кодекс этики для членов партии.

По итогам прошедшего 9 сентября единого дня голосования "Единая Россия" сохранила контроль в региональных парламентах: во всех парламентах, которые переизбирались, спикерами стали представители ЕР. Также партия сохранила контроль во всех гордумах.

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Майя Селезнёва
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