"Единая Россия" откроет Высшую партийную школу
Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
По словам Александра Грибова, по ряду партийных должностей обучение станет обязательным.
"Единая Россия" открывает Высшую партийную школу, сообщил депутат Госдумы Александр Грибов. В ней члены партии и сотрудники исполкомов будут обучаться по четырём образовательным модулям. Это:
- политический лидер;
- партийный организатор;
- политический менеджер;
- модуль по повышению квалификации работников партийного аппарата.
— Высшая партийная школа будет выявлять и обучать тех, кто мог бы создать костяк кадрового партийного резерва, — рассказал Грибов, добавив, что в задачи школы будет входить повышение квалификации и уровня компетенции работы исполкомов, а также подготовка и обучение специалистов в проведении избирательных кампаний.
По словам парламентария, по ряду партийных должностей обучение станет обязательным.
Напомним, 7–8 декабря в Москве проходит XVIII съезд "Единой России". Как ранее писал Лайф, ЕР вводит кодекс этики для членов партии.
По итогам прошедшего 9 сентября единого дня голосования "Единая Россия" сохранила контроль в региональных парламентах: во всех парламентах, которые переизбирались, спикерами стали представители ЕР. Также партия сохранила контроль во всех гордумах.