Продовольственные карты для бедных в 2019 году не введут

Депутат рассказал, что получил соответствующий ответ от правительства на свой запрос.

Правительство РФ пока не намерено вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году. Об этом сообщил депутат Госдумы, член Комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв на конференции "Агрохолдинги России — 2018".

— Тема транслировалась и муссировалась очень серьёзно, вплоть до того, что на следующий год это всё должно быть реализовано. Получен был отрицательный ответ, что на будущий год это сделано быть не может, — приводит его слова ТАСС.

Депутат вместе с тем выразил мнение, что введение продовольственных карт позволит стимулировать внутренний спрос и развивать перерабатывающие отрасли.