Володин заявил, что США используют террористов как инструмент давления
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
По мнению спикера ГД, своими действиями Вашингтон подрывает государственные институты, разжигает экстремистские настроения и призывы к революциям.
Соединённые Штаты используют террористов в качестве инструмента давления, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Слаженной работе мешают геополитические амбиции Соединённых Штатов Америки, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств, — сказал Володин на конференции в Тегеране. Его слова приводит РИА "Новости".
По словам Володина, США пытаются навязать другим государствам идею внедрить "антиэкстремистские стандарты" воспитания гражданского общества так называемыми независимыми международными экспертами, обходя законные власти.
Он добавил, что из-за таких действий подрываются государственные институты, разжигаются экстремистские настроения и призывы к революциям. В результате этого терроризм ещё больше усиливается и наносит ущерб целым странам и регионам, например, Ближнему Востоку и Северной Африке.