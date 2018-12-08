Володин заявил, что США используют террористов как инструмент давления

По мнению спикера ГД, своими действиями Вашингтон подрывает государственные институты, разжигает экстремистские настроения и призывы к революциям.

Соединённые Штаты используют террористов в качестве инструмента давления, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Слаженной работе мешают геополитические амбиции Соединённых Штатов Америки, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств, — сказал Володин на конференции в Тегеране. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Володина, США пытаются навязать другим государствам идею внедрить "антиэкстремистские стандарты" воспитания гражданского общества так называемыми независимыми международными экспертами, обходя законные власти.