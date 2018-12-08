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Регион
Опубликовано 8 декабря 2018, 11:30

Медведев внёс законопроект об усилении контроля за сферой драгметаллов и камней

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Постановление предусматривает снятие ограничений на проведение плановых проверок юридических лиц и предпринимателей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении госконтроля в сфере производства, переработки и оборота драгоценных металлов и камней. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Постановление предусматривает снятие ограничений на проведение плановых проверок юридических лиц и предпринимателей из индустрии. Предположительно, плановые проверки в отношении бизнесменов могут проводиться минимум два раза в три года.

Согласно текущему законодательству, проверки можно проводить не чаще одного раза в три года, что позволяет недобросовестным предпринимателям выводить из-под контроля часть рынка.

Депутаты Госдумы в I чтении одобрили правительственный законопроект об усилении контроля за использованием средств дольщиков.

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Константин Агапов
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