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Регион
Опубликовано 8 декабря 2018, 13:14

Могут обмануть. Москвичей призвали не верить яркой рекламе перед Новым годом

Жителей столицы призвали сообщать о недобросовестных коммерсантах антимонопольной службе.

В преддверии Нового года продавцы могут обманывать покупателей, заманивая ложной информацией. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по столице Армен Ханян в беседе с агентством "Москва".

— Гражданам следует быть очень внимательными и не поддаваться на яркую и многообещающую рекламу, — сказал Ханян.

Жителей столицы в случае обмана призвали сообщать о недобросовестных коммерсантах в антимонопольный орган.

По словам Ханяна, во время "чёрной пятницы" и предновогодних распродаж растёт спрос и ажиотаж со стороны покупателей. Поэтому продавцы пытаются получить выгоду любыми способами.

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Константин Агапов
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