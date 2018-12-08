Могут обмануть. Москвичей призвали не верить яркой рекламе перед Новым годом

Жителей столицы призвали сообщать о недобросовестных коммерсантах антимонопольной службе.

В преддверии Нового года продавцы могут обманывать покупателей, заманивая ложной информацией. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по столице Армен Ханян в беседе с агентством "Москва".

— Гражданам следует быть очень внимательными и не поддаваться на яркую и многообещающую рекламу, — сказал Ханян.

Жителей столицы в случае обмана призвали сообщать о недобросовестных коммерсантах в антимонопольный орган.