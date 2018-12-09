Гошу Рубчинского обвинили в совращении несовершеннолетнего мальчика
Скриншот видео: youtube.com/i-D
Популярный российский дизайнер просил 16-летнего подростка отправить ему фотографии из ванной.
Российского дизайнера одежды Гошу Рубчинского обвинили в совращении несовершеннолетнего мальчика. Дизайнер совращал 16-летнего подростка по имени Ян Сильфверлинг. Об этом свидетельствуют скриншоты переписки с Рубчинским в WhatsApp, которые опубликовали в инстаграм-аккаунте High Fashion Talk Group.
Представители аккаунта сообщили о том, что мальчик Сильфверлинг сам обратился к ним, чтобы придать огласке эту историю. В переписке российский дизайнер настойчиво просил молодого человека прислать ему фотографии из ванной. При этом Рубчинского не смущало, что Яну всего 16 лет.
Позже журналисты Hypebeast связались с представителями дизайнера. Те заявили, что Рубчинский на самом деле общался с подростком и просил у него фото, однако это произошло потому, что мальчик хотел принять участие в кастинге для будущей фотосессии. Представители дизайнера заявили, что переписка была отредактирована так, чтобы выставить Гошу в негативном свете. Сам Рубчинский не прокомментировал обвинения.