Трейлер новых "Мстителей" установил рекорд по просмотрам

Первый трейлер фильма "Мстители: Финал" побил исторический рекорд по просмотрам. Видео посмотрели за сутки 289 миллионов раз. Об этом сообщает издание THR .

Трейлер опередил предыдущего рекордсмена — трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности", который набрал 230 миллионов просмотров. Вместе с этим новое видео обошло тизер ленты "Король Лев" (224,6 миллиона просмотров).

Сотрудники студии Marvel выразили благодарность фанатам в "Твиттере". В студии поблагодарили фанатов за то, что они были с Marvel от начала до конца. В российский прокат новая лента должна выйти 25 апреля 2019 года.