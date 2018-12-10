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Регион
Опубликовано 10 декабря 2018, 08:16

Трейлер новых "Мстителей" установил рекорд по просмотрам

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Marvel Studios

Фото: © twitter.com/Marvel Studios

Видео, посвящённое супергеройскому фильму "Мстители: Финал", набрало 289 миллионов просмотров за сутки.

Первый трейлер фильма "Мстители: Финал" побил исторический рекорд по просмотрам. Видео посмотрели за сутки 289 миллионов раз. Об этом сообщает издание THR.

Трейлер опередил предыдущего рекордсмена — трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности", который набрал 230 миллионов просмотров. Вместе с этим новое видео обошло тизер ленты "Король Лев" (224,6 миллиона просмотров).

Сотрудники студии Marvel выразили благодарность фанатам в "Твиттере". В студии поблагодарили фанатов за то, что они были с Marvel от начала до конца. В российский прокат новая лента должна выйти 25 апреля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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