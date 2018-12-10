YouTube заблокировал шоу GazLive рэпера Басты. В нём была реклама букмекеров
Фото © Instagram/bastaakanoggano
Все шестнадцать выпусков в настоящий момент недоступны на американском видеосервисе.
Представитель пресс-службы музыкального лейбла Gazgolder Наталья Мостакова сообщила, что канал и шоу попали под ограничения в связи с изменением рекламной политики YouTube. Вместе с этим стало известно, что в ближайшее время весь архив шоу и новые выпуски GazLive появятся на новой платформе (какой, пока не уточняется).
Напомним, спонсорами двух сезонов шоу популярного российского рэпера Басты были букмекерские конторы. По всей видимости, это и стало причиной блокировки. Также есть предположение, что YouTube заблокировал два выпуска шоу из-за нарушения запрета на рекламу букмекеров, а все остальные скрыл. Мостакова подтвердила блокировку только одного видео.
В ноябре у канала Gazgolder на YouTube было более двух миллионов подписчиков. После удаления Gazlive канал лишился более 30 миллионов просмотров. Гостями шоу успели стать Игорь Акинфеев, Иван Ургант, Ольга Бузова, Виталий Милонов и Филипп Киркоров.