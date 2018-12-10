Зрители в России назвали нового "Щелкунчика" бредом
Кадр фильма "Щелкунчик и четыре королевства"/ © Кинопоиск
Российские зрители раскритиковали фильм компании Disney под названием "Щелкунчик и четыре королевства".
Многим не понравился выбор актёра на главную роль в новой картине Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона. Деревянную игрушку, в которую превратили принца, сыграл афроамериканец Джейден Фовора-Найт.
Ещё одним неожиданным выбором был актёр Морган Фриман, который сыграл крёстного главной героини — девочки Мари Дроссельмейер. Зрители считают это "кокаиновым бредом". По их мнению, хорошо, что автор сказки Эрнст Теодор Амадей Гофман не дожил до этого.
Что же касается представителей российского кинематографа, то они отнеслись к интерпретации более лояльно. Например, режиссёр Борис Грачевский заявил, что в сказке Щелкунчик являлся щипцами для орехов, которые могут быть разных цветов.