Зрители в России назвали нового "Щелкунчика" бредом

Российские зрители раскритиковали фильм компании Disney под названием "Щелкунчик и четыре королевства".

Многим не понравился выбор актёра на главную роль в новой картине Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона. Деревянную игрушку, в которую превратили принца, сыграл афроамериканец Джейден Фовора-Найт.

Ещё одним неожиданным выбором был актёр Морган Фриман, который сыграл крёстного главной героини — девочки Мари Дроссельмейер. Зрители считают это "кокаиновым бредом". По их мнению, хорошо, что автор сказки Эрнст Теодор Амадей Гофман не дожил до этого.