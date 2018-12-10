"Самобытный и щедрый талант". Путин поздравил дирижёра Темирканова с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича Юрий Темирканов. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Российский лидер отметил "огромную и созидательную творческую силу" известного музыканта.
Президент России Владимир Путин поздравил худрука и главного дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова с его 80-летием, отметив самобытный и щедрый талант деятеля культуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— От души поздравляю вас с 80-летним юбилеем. О вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе знает, без преувеличения, каждый, кто ценит и любит классическую музыку и гордится уникальными традициями отечественной дирижёрской школы, — подчёркивается в сообщении.
По словам российского лидера, возглавляя лучшие симфонические коллективы мира, многие годы Темирканов делает культурную жизнь страны и всей планеты насыщеннее и ярче, поддерживает замечательные просветительские, благотворительные проекты и дарит своим слушателям незабываемые впечатления.
Путин пожелал Темирканову благополучия, здоровья и всего самого доброго.
Знаменитый дирижёр является обладателем множества национальных премий и наград, в этом году он был награждён Государственной премией в области литературы и искусства 2017 года за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.