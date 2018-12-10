"Самобытный и щедрый талант". Путин поздравил дирижёра Темирканова с юбилеем

Российский лидер отметил "огромную и созидательную творческую силу" известного музыканта.

Президент России Владимир Путин поздравил худрука и главного дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова с его 80-летием, отметив самобытный и щедрый талант деятеля культуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— От души поздравляю вас с 80-летним юбилеем. О вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе знает, без преувеличения, каждый, кто ценит и любит классическую музыку и гордится уникальными традициями отечественной дирижёрской школы, — подчёркивается в сообщении.

По словам российского лидера, возглавляя лучшие симфонические коллективы мира, многие годы Темирканов делает культурную жизнь страны и всей планеты насыщеннее и ярче, поддерживает замечательные просветительские, благотворительные проекты и дарит своим слушателям незабываемые впечатления.

Путин пожелал Темирканову благополучия, здоровья и всего самого доброго.