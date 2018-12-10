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Регион
Опубликовано 10 декабря 2018, 08:45

Группа "Мы" снова распалась. Всё из-за измен и манипуляций солиста

По словам певицы Евы Краузе, своим поведением и животными инстинктами музыкант Дэниел Шейк убил самую искреннюю группу века.

Фото &copy; VK/Ева Гурари

Фото © VK/Ева Гурари

Бывшая участница группы "Мы" Ева Краузе решила рассказать о том, что стало причиной распада коллектива. По её словам, второй участник группы Дэниел Шейк изменял и манипулировал. Об этом Ева рассказала в своих инстаграм-сториз.

Группы "Мы" уже никогда не будет в старом составе. Даня творит полный треш. Адекватные люди уже давно отписались и похоронили наши добрые времена. Стыдно в современном мире кидать на бабки, изменять двум девушкам одновременно, манипулировать

Ева Краузе

Напомним, группа "Мы" объявила о своём распаде 6 декабря. Это был уже второй случай. Изначально коллектив объявил о прекращении деятельности в конце января. Это заявление было сделано на фоне скандала, когда девятнадцатилетний студент Бауманки Артём Исхаков, жестоко убивший свою соседку Татьяну Страхову, в посмертной записке описал все свои действия и упомянул песню "Возможно" группы "Мы".

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Сергей Сурепин
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