Группа "Мы" снова распалась. Всё из-за измен и манипуляций солиста

Бывшая участница группы "Мы" Ева Краузе решила рассказать о том, что стало причиной распада коллектива. По её словам, второй участник группы Дэниел Шейк изменял и манипулировал. Об этом Ева рассказала в своих инстаграм-сториз.

Группы "Мы" уже никогда не будет в старом составе. Даня творит полный треш. Адекватные люди уже давно отписались и похоронили наши добрые времена. Стыдно в современном мире кидать на бабки, изменять двум девушкам одновременно, манипулировать

Напомним, группа "Мы" объявила о своём распаде 6 декабря. Это был уже второй случай. Изначально коллектив объявил о прекращении деятельности в конце января. Это заявление было сделано на фоне скандала, когда девятнадцатилетний студент Бауманки Артём Исхаков, жестоко убивший свою соседку Татьяну Страхову, в посмертной записке описал все свои действия и упомянул песню "Возможно" группы "Мы".