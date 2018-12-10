Фильм "Хроники хищных городов" стал лидером проката в России

Кинокартине по итогам прошедших выходных удалось собрать более 274 миллионов рублей.

Фильм "Хроники хищных городов" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Ленте удалось собрать за прошедшие выходные (6–9 декабря) 274,8 миллиона рублей. Это новозеландско-американское фантастическое кино, основанное на одноимённом романе Филипа Рива и повествующее о постапокалиптическом мире, в котором большие города перемещаются на огромных колёсах и поглощают маленькие ради ресурсов.

На втором месте российского проката по итогам прошедших выходных оказался фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Лента собрала 185,5 миллиона рублей, фильм вышел в прокат 8 декабря.