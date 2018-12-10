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Опубликовано 10 декабря 2018, 08:14

Фильм "Хроники хищных городов" стал лидером проката в России

Постер к фильму "Хроники хищных городов"/ &copy; Кинопоиск

Постер к фильму "Хроники хищных городов"/ © Кинопоиск

Кинокартине по итогам прошедших выходных удалось собрать более 274 миллионов рублей.

Фильм "Хроники хищных городов" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Ленте удалось собрать за прошедшие выходные (6–9 декабря) 274,8 миллиона рублей. Это новозеландско-американское фантастическое кино, основанное на одноимённом романе Филипа Рива и повествующее о постапокалиптическом мире, в котором большие города перемещаются на огромных колёсах и поглощают маленькие ради ресурсов.

На втором месте российского проката по итогам прошедших выходных оказался фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Лента собрала 185,5 миллиона рублей, фильм вышел в прокат 8 декабря.

Третье место досталось мультфильму "Ральф против Интернета". За прошедшие выходные картина заработала 87,1 миллиона рублей. В прокат лента вышла 22 ноября.

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Сергей Сурепин
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