Фильм "Хроники хищных городов" стал лидером проката в России
Постер к фильму "Хроники хищных городов"/ © Кинопоиск
Кинокартине по итогам прошедших выходных удалось собрать более 274 миллионов рублей.
Фильм "Хроники хищных городов" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Ленте удалось собрать за прошедшие выходные (6–9 декабря) 274,8 миллиона рублей. Это новозеландско-американское фантастическое кино, основанное на одноимённом романе Филипа Рива и повествующее о постапокалиптическом мире, в котором большие города перемещаются на огромных колёсах и поглощают маленькие ради ресурсов.
На втором месте российского проката по итогам прошедших выходных оказался фильм "Щелкунчик и четыре королевства". Лента собрала 185,5 миллиона рублей, фильм вышел в прокат 8 декабря.
Третье место досталось мультфильму "Ральф против Интернета". За прошедшие выходные картина заработала 87,1 миллиона рублей. В прокат лента вышла 22 ноября.