Умер самый мускулистый кенгуру в мире

Животному было двенадцать лет. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы заказника.

Кенгуру Роджер умер в заповеднике недалеко от города Алис-Спрингс. Именно этот кенгуру, которому было двенадцать лет, получил известность из-за своей необычайно развитой мускулатуры.

В обращении руководителя заповедника Криса Барнса сказано, что Роджер умер от старости. Барнс заявил, что кенгуру прожил прекрасную долгую жизнь, животное любили миллионы людей по всему миру. Руководитель заповедника заявил, что представители заказника будут скучать по Роджеру.