"Ральф против Интернета" возглавляет прокат в США третью неделю подряд
Кадр фильма «Ральф против интернета»/ © Кинопоиск
Мультфильму компании Disney без проблем удаётся удерживать лидерство в американском кинопрокате.
Прошедшие выходные для американского проката стали одними из самых слабых, так как зрители не увидели ни одной крупной премьеры. Кинотеатры из-за этого получили только 82,8 миллиона долларов с учётом того, что в прокате идут одновременно 38 фильмов.
Лидером проката уже третью неделю подряд остаётся мультфильм "Ральф против Интернета". Фильм заработал 16,1 миллиона долларов, а общий заработок в домашнем прокате уже превышает 140 миллионов долларов.
Конкуренцию "Ральфу" в этот раз составил мультфильм "Гринч". Лента про Рождество во вторые выходные заработала 15,1 миллиона долларов. Общие сборы мультфильма составляют 223,4 миллиона долларов.
Замыкает тройку лидеров фильм "Крид-2". Лента собрала за прошедшие выходные 10,3 миллиона долларов (общие сборы — 96,4 миллиона долларов). Следом идут новые "Фантастические твари" с 6,8 миллиона долларов.