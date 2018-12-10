Москалькова предложила назвать образовательный центр в честь Людмилы Алексеевой

Кроме того, вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым омбудсмен рассмотрела варианты дать имя правозащитницы общественной организации или создать центр её имени.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выйдет с предложением дать имя правозащитницы Людмилы Алексеевой научно-образовательному центру "Права человека", который был создан под эгидой МГЮА им. О. Е. Кутафина.

Она рассказала, что вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым было рассмотрено несколько вариантов, среди которых — дать имя правозащитницы общественной организации или создать центр её имени.

— Сейчас по инициативе президента создан научно-образовательный центр "Права человека" под эгидой МГЮА. Я думаю, что вполне можно было бы рассмотреть, присвоить ли этому центру её имя. По крайней мере, я с таким предложением буду выходить, — заявила Москалькова в Музее истории ГУЛАГа, где сегодня открылась новая постоянная экспозиция "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны".

По мнению Федотова, лучшим увековечением памяти Алексеевой станет продолжение её дела и выполнение поручений, которые она давала до последних минут жизни.