Учёные: Компьютерные игры и Интернет замедляют развитие мозга ребёнка

Специалисты из США провели обследование 4400 детей в возрасте от девяти до десяти лет.

Учёные Национальных институтов здравоохранения США завершили многолетнее исследование. Они пришли к выводу, что головной мозг детей, которые проводят много времени перед экраном компьютера за играми и в Интернете, замедляется в развитии.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала, что у подопечных, которые длительное время проводили перед экранами смартфонов, мониторов, перед компьютерами, позволяющими участвовать в самых технически "продвинутых" играх, наблюдались изменения в структуре тканей мозга. В частности, результаты говорят о том, что у таких детей наблюдается истончение коры головного мозга.